эскортница

Материал из Викисловаря

Русский

В Викиданных есть лексема эскортница (L182936).

Морфологические и синтаксические свойства

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. эско́ртница эско́ртницы
Р. эско́ртницы эско́ртниц
Д. эско́ртнице эско́ртницам
В. эско́ртницу эско́ртниц
Тв. эско́ртницей
эско́ртницею 		эско́ртницами
Пр. эско́ртнице эско́ртницах

эс-ко́рт-ни-ца

Существительное, одушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 5a по классификации А. А. Зализняка).

Производное: ??.

Корень: -эскорт-; суффикс: -ниц; окончание: .

Произношение

  • МФА: ед. ч. [ɛˈskort⁽ʲ⁾nʲɪt͡sə
    (файл)
    мн. ч. [ɛˈskort⁽ʲ⁾nʲɪt͡sɨ]

Семантические свойства

Значение

  1. разг., неол. в модельном бизнесе — девушка (манекенщица) оказывающая платные услуги бизнес-эскорта — делового сопровождения важных персон на каком-либо мероприятии; эскорт-модель ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
  2. эвф. элитная профессиональная проститутка, отличающаяся привлекательной внешностью, интеллектом, изысканной одеждой и аксессуарами, знанием иностранных языков и тщательно залегендированным социальным положением ◆ То-то нарядилась, как недешевенькая эскортница А. А. Бушков, «Бешеная», 2010 г.

Синонимы

  1. эскорт-модель
  2. проститутка

Антонимы

  1. ?
  2. ?

Гиперонимы

  1. спутница
  2. ?

Гипонимы

  1. ?
  2. ?

Родственные слова

Ближайшее родство

Этимология

Происходит от ??

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

Список переводов

Библиография

 Для улучшения этой статьи желательно:
Источник — https://ru.wiktionary.org/w/index.php?title=эскортница&oldid=12741980