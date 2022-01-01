эскортница
Русский
|В Викиданных есть лексема эскортница (L182936).
Морфологические и синтаксические свойства
|падеж
|ед. ч.
|мн. ч.
|Им.
|эско́ртница
|эско́ртницы
|Р.
|эско́ртницы
|эско́ртниц
|Д.
|эско́ртнице
|эско́ртницам
|В.
|эско́ртницу
|эско́ртниц
|Тв.
|эско́ртницей
эско́ртницею
|эско́ртницами
|Пр.
|эско́ртнице
|эско́ртницах
эс-ко́рт-ни-ца
Существительное, одушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 5a по классификации А. А. Зализняка).
Производное: ??.
Корень: -эскорт-; суффикс: -ниц; окончание: -а.
Произношение
Семантические свойства
Значение
- разг., неол. в модельном бизнесе — девушка (манекенщица) оказывающая платные услуги бизнес-эскорта — делового сопровождения важных персон на каком-либо мероприятии; эскорт-модель ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
- эвф. элитная профессиональная проститутка, отличающаяся привлекательной внешностью, интеллектом, изысканной одеждой и аксессуарами, знанием иностранных языков и тщательно залегендированным социальным положением ◆ То-то нарядилась, как недешевенькая эскортница… А. А. Бушков, «Бешеная», 2010 г.
Синонимы
Антонимы
- ?
- ?
Гиперонимы
- спутница
- ?
Гипонимы
- ?
- ?
Родственные слова
|Ближайшее родство
Этимология
Происходит от ??
Фразеологизмы и устойчивые сочетания
Перевод
|Список переводов
Библиография
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